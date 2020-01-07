الهلال الأحمر طبرق يوزع إغاثة على الأسر المتضررة من الأمطار

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام في فرع الهلال الأحمر طبرق محمد أبوبكر الرفادي إن جمعية الهلال الأحمر وزعت مواد غذائية على الأسر المتضررة من الأمطار التي هطلت على طبرق الشهر الماضي.

وأضاف الرفادي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ أنه تم حصر هذه العائلات حيث بلغت أكثر من 200 منزل، لافتا إلى استهدافهم 300 عائلة من المتضريين ومن ذوي الدخل المحدود.

وأكد مدير مكتب الإعلام أنهم قاموا بتوزيع مواد غذائية على 50 عائلة في حي الروس المبني من الأكواخ، موضحًا أن المواد الغذائية تتكون من ” الزيت والتن والفاصوليا والدقيق والشاي والطماطم”.

وأفاد الرفادي أن الحملة تستهدف عدد من العائلات في حي الحطية أحد أقدم الأحياء في طبرق، كما ستوزع هذه المواد على بقية الأسر الفقيرة في باقي الأحياء في المدينة.

وتابع مدير مكتب الإعلام :”نحن جاهزون لتقديم الإغاثة بالتوالي عن طريق الأمانة العامة في حال هطول أمطار في أي وقت لتقديم اللازم في الوقت المناسب”.

يشار أن حي الروس أحد الأحياء المتهالكة بالمدينة وأغلب مساكنه من الأكواخ الخشبية وبه أكثر من 70 عائلة يعانون الكثير من المشاكل خاصة في فصل الشتاء.

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