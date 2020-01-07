بعد كثرة الجدل .. تونس تنفي تلقيها طلبا من تركيا لاستخدام أراضيها “عسكريا”

كشفت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، حقيقة طلب الرئيس التركي رجب أردوغان، من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، في إطار اعتزام أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

الرئاسة التونسية أضافت ، في بيان لها، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحة أن الرئيس التركي لم يطلب ذلك، وأن الرئيس التونسي لم يتعرض لهذا الموضوع، لافتة إلى أنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقًا.

وتابعت أن ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة، مُختتمة إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام .

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، زار في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي إلى تونس وكان في استقباله نظيره التونسي قيس سعيد .

ورافق أردوغان خلال الزيارة وزيرا الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، والدفاع، خلوصي أكار، إلى جانب مدير المخابرات.

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