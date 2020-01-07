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إيشلر: إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا مرهون بطلب “الوفاق”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

علّق مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، على اعتزام أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، ضمن إطار إرسالها قوات عسكرية إلى هناك، بناء على طلب من حكومة الوفاق .

إيشلر قال – في تصريحات صحفية – أن هدف بلاده من إرسال جنود إلى ليبيا هو ردع المشير خليفة حفتر ومن يقف خلفه حتى يتوقفوا عن هجماتهم على طرابلس، ما سيؤدي بدوره إلى توقف نزيف الدماء،  حسب قوله.

وتابع أن من بين الأهداف أيضًا تدريب الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوفاق، متوقعًا استقبال جنود ليبيين في القواعد العسكرية بتركيا خلال الفترة المقبلة لتدريبهم بناء على اتفاقية التعاون العسكري.

وحول إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا، إن هذا الأمر مرهون بطلب حكومة الوفاق في طرابلس، موضحًا أنه حال تعرضت القوات التركية لهجوم من قوات حفتر، فإنها سترد بقوة عسكرية هائلة ودون هوادة.

يشار إلى أن البرلمان التركي وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق ، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب أردوغان.

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  • كفاية جعجعة فارغة راينا تراجع واضح لاردوغان بعد ان راى العين الحمراء من السيسى الذى انتصر عليه فى كل المعارك السابقة ومرسى مات واندفن ومرشد الاخوان يهان فى السجن والان فى سرت فى ثلاث ساعات تم تحريرها وانت تعرف ياحمار ان القوى الداعمة للجيش الوطنى قوة هائلة لاقبل لكم بمواجتها فلق راينا مناورة بحرية لمصر القوة السادسة بحريا فى العالم وعدد قطعها البحرية تفوق تركيا والجزائر معا مع تعاون يونانى وايطالى وقبرصى وعربى وحشود برية على الحدود المصرية تستطيع التحرك بسهولة وامان اما انتم ايها الجبان فتتسللون فى طائرات مدنية وسفن تجارية ولا تستطيع طائراتكم الحربية ولا سفنكم الحربية الوصول الى ليبيا الا بالمرور امام اعين مصر واليونان وحتى لو تم تحرير طرابلس ومصراطة فلن نرى غير جعجعة فارغة ونرى الان توسل للجزائر لوقف اطلاق النار ياحمار

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