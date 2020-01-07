إيشلر: إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا مرهون بطلب “الوفاق”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّق مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، على اعتزام أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، ضمن إطار إرسالها قوات عسكرية إلى هناك، بناء على طلب من حكومة الوفاق .

إيشلر قال – في تصريحات صحفية – أن هدف بلاده من إرسال جنود إلى ليبيا هو ردع المشير خليفة حفتر ومن يقف خلفه حتى يتوقفوا عن هجماتهم على طرابلس، ما سيؤدي بدوره إلى توقف نزيف الدماء، حسب قوله.

وتابع أن من بين الأهداف أيضًا تدريب الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوفاق، متوقعًا استقبال جنود ليبيين في القواعد العسكرية بتركيا خلال الفترة المقبلة لتدريبهم بناء على اتفاقية التعاون العسكري.

وحول إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا، إن هذا الأمر مرهون بطلب حكومة الوفاق في طرابلس، موضحًا أنه حال تعرضت القوات التركية لهجوم من قوات حفتر، فإنها سترد بقوة عسكرية هائلة ودون هوادة.

يشار إلى أن البرلمان التركي وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق ، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب أردوغان.

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