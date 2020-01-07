استشهاد 4 من الجيش الليبي في غارة بطائرات مسيرة تابعة للوفاق

أفادت مصدر أمنية، أن 4 عناصر من منتسبي الكتيبة 302 صاعقة التابعة للجيش، من مدينة اجدابيا قد قضوا، مساء الثلاثاء ، جراء غارة بطائرات تركية مُسير غرب مدينة سرت.

وأوضحت المصادر، أن الطيران المسير قد أقلع من القاعدة الجوية بمدينة مصراته.

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري تحرير كامل مدينة سرت من التشكيلات المسلحة مؤكدا أن غرفة عمليات تحرير المدينة سيطرت عليها بالكامل وسط ترحيب الأهالي.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من أربع محاور برية بالإضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدا لتقديم الدعم مبينا أن الجيش منذ 15 يوم يقوم بتحشيدات ضخة استعدادا للعملية كما جرى قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.

وأشار المسماري إلى أن عملية تحرير سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة موضحا أن المدينة أصبحت بؤرة للإرهابيين للهجوم على الموانئ النفطية لذلك كان لابد من تحريرها.