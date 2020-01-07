الغرفة المشتركة بطبرق تعلن تشكيل نقطة أمن لتأمين البطنان

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق تشكيل «نقطة أمن» تابعة لها مهمتها تأمين منطقة البطنان شرق البلاد واستقبال بلاغات المواطنين ودعم الأجهزة الأمنية العاملة في بلديات طبرق وبئر الشهب وأمساعد، حسب المكتب الإعلامي للغرفة.

وقال المكتب الإعلامي إن منسق الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق العميد إبراهيم الطيف عقد صباح اليوم، الثلاثاء، اجتماعا مع الجهات الأمنية والعسكرية بمدينة طبرق، خصص لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة وضبطه «بشكل أكبر، لا سيما بعد تحرير مدينة سرت وتقدم قوات الجيش باتجاه الغرب».

وأضاف المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة بطبرق أن العميد إبراهيم الطيف طالب خلال الاجتماع «الجهات الأمنية بضرورة تكثيف الأمن وبسطه بمنطقة البطنان كاملة، استجابة لمطلب القائد العام بضرورة زيادة الأمن بالمدن المحررة وإرجاع هيبة الدولة من جديد بفرض قوة القانون».

ونوه المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة في طبرق بأن منطقة البطنان ستشهد منتصف الشهر الجاري بدء تطبيق خطة أمنية جديدة، سيشرف على تنفيذها كل الأجهزة المختصة.

وحضر الاجتماع مديرو الأمن في طبرق وبئر الأشهب وأمساعد، إضافة إلى مسؤولي الأمن الداخلي والخارجي وجهاز الدعم المركزي.

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