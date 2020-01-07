التونسيون يراقبون بقلق تطورات الوضع الأمني لدى الجارة ليبيا

يراقب التونسيون على المستويين الرسمي والشعبي، بكثير من القلق والترقب، تطورات الوضع في ليبيا لا سيما في ما يخص النزاع العسكري الدائر حول العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا. السلطات التونسية رفعت درجة الـتأهب على الحدود فيما يخشى المراقبون من موجة نزوح كبيرة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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