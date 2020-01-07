مخاوف من “عواقب كارثية” للنزوح من طرابلس

التقى نائب رئيس البعثة، الممثل المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، الثلاثاء، مع النائب بالمجلس الرئاسي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للنازحين، أحمد معيتيق، في طرابلس،

وقالت البعثة الأممية بصفحتها في موقع “تويتر”، إن أكثر من 50 ألف عائلة مسجلة الآن كنازحين بسبب الاشتباكات المسلحة الدائرة حول طرابلس.

وأضافت البعثة أن اللقاء ركّز على سبل توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين وغيرهم من المدنيين المتضررين، وعبر الحلو ومعيتيق عن خشيتهما من أن يؤدي المزيد من النزوح في طرابلس إلى عواقب كارثية في ظل النقص الحاد في مرافق الإقامة والإيواء.

كما ناقش الحلو ومعيتيق الموعد المبدئي لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2020 وتم الاتفاق عليها.

وأكد الحلو على ضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية واللجوء إلى الحوار السياسي فوراً، لتجنب المزيد من النزوح والخسائر البشرية والمعاناة بين المدنيين.

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