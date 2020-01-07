أبو سبيحة: الليبيون سيقاومون “العدوان التركي”

قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن فزان، علي أبو سبيحة، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ليبيا، تستفز الشعب الليبي، معتبرا أنها تعمل على “تمزيق النسيج الاجتماعي لليبيين وتخلق نعرات عرقية في المجتمع”.

وأكد أبو سبيحة، في تصريحات لـ”218NEWS”، أنه لا يوجد مسوغ قانوني لتدخل أردوغان في الشأن الليبي، واصفا ذلك بـ”التسلط والعنجهية” حيث أن ليبيا ليست على حدود تركيا كي يتذرع أردوغان بأمنه القومي ويستند إلى اتفاقية موقعة مع حكومة الوفاق التي وصفها بـ”غير الشرعية”.

وبيّن أبو سبيحة أن أهالي منطقة القرضة في وادي الشاطئ ما يزالون يتذكرون تصدي السكان والأهالي لإحدى الحملات العثمانية والتي جاءت لإرغامهم على دفع “الميري”- نوع من الضريبة فرضتها الدولة العثمانية على الليبيين، حيث دحر الأهالي حملة الوالي العثماني حينها.

وأكد أبو سبيحة ان الشعب الليبي قادر على كبح جماح أردوغان، وسيقاوم ما وصفه بـ”العدوان التركي”، داعيا بالوقت ذاته العقلاء في القبائل الليبية إلى الجلوس ومناقشة الوضع بشكل جدي وفاعل، لأن ليبيا مهددة بالتقسيم في حال تنفيذ تركيا لتهديداتها.

ووجه أبو سبيحة رسالة لليبيين، قائلا إن الحرب بين الليبيين وتركيا، وليست بين الليبيين أنفسهم، وليست صراع على السلطة إنما هي حرب وجود، ولابد لليبيين أن يقفوا ضد العدوان بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، داعيا حكومة الوفاق إلى مراجعة قراراتها باستدعاء تركيا، مطالبا الليبيين بالجلوس على طاولة واحدة وحل خلافاتهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء المشكلة السياسية حتى ولو بأقل التوافقات للخروج من المأزق وإيقاف “العدوان التركي”، حسب قوله.

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