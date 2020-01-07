خلال اتصال هاتفي.. جونسون يطالب أردوغان بخفض التصعيد في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الليبية.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها، أن جونسون أكد التزام المملكة المتحدة بخفض التصعيد في ليبيا، بالإضافة إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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