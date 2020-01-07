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خلال اتصال هاتفي.. جونسون يطالب أردوغان بخفض التصعيد في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة  

أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الليبية.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها، أن جونسون أكد التزام المملكة المتحدة بخفض التصعيد في ليبيا، بالإضافة إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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اخبار ليبيا 24

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  • اردوغان جبان تراجع عن جعجعته السابقة بارسال قوات واكتفى كالعادة بمرتزقة من سوريا ومستشارين عسكريين وهذا موجود من قبل فبعد ان راى العين الحمرا من مصر ومناورة بحرية مصرية والتدرب على انزال بحرى بدعم جوى وحشود على الحدود المصرية عرف جيدا انه يستدرج الى ليبيا لكسر انفه هناك وهزيمة ساحقة فهناك فرق بين ارهابيين يتسللون فى طائرات مدنية وسفن تجارية وبين ارسال طائرات وسفن حربية ستمر على مصر واليونان والتى ستتعامل معها قبل الوصول الى ليبيا فهذا المعتوه يخاف ولا يختشى

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