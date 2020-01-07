ليبيا: سوريا جديدة ؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من فقرة وجها لوجه السيد رشيد خشانة رئيس تحرير مجلة شؤون ليبية والسيد عبد القادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للتوقف عند تنديدِ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالتدخل الخارجي في ليبيا معربين عن رفضهم لخطط تركيا العسكرية فيها وداعين إلى الإنهاء الفوري للعنف

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