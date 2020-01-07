مجلس الدولة: البعثة الأممية تجاوزت دورها وأصبحت تدير الدولة

خلال جلسته الثامنة والأربعين، الثلاثاء، أوصي مجلس الدولة،بإعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع قيادة الجيش الليبي، كما أوصى المجلس الرئاسي بقطع العلاقات مع دولة الإمارات، واعتبارها في حالة عداء وحرب.

وفي بيان، نُشر على الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال مجلس الدولة، إن البعثة الأممية تجاوزت المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية، ومحاولتها إقامة مؤتمرات جامعة وفقا لآليات غير واضحة ودون استشارة الجهات الرسمية الليبية المعنية بهذا الأمر، وفق ما ورد بالبيان.

وتابع مجلس الدولة، “إن البعثة الأممية تحولت من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة، الأمر الذي يُعتبر تجاوزا للاتفاق السياسي”، بحسب البيان.