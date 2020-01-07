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مجلس الدولة: البعثة الأممية تجاوزت دورها وأصبحت تدير الدولة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

خلال جلسته الثامنة والأربعين، الثلاثاء، أوصي مجلس الدولة،بإعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع قيادة الجيش الليبي، كما أوصى المجلس الرئاسي بقطع العلاقات مع دولة الإمارات، واعتبارها في حالة عداء وحرب.

وفي بيان، نُشر على الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال مجلس الدولة، إن البعثة الأممية تجاوزت المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية، ومحاولتها إقامة مؤتمرات جامعة وفقا لآليات غير واضحة ودون استشارة الجهات الرسمية الليبية المعنية بهذا الأمر، وفق ما ورد بالبيان.

وتابع مجلس الدولة، “إن البعثة الأممية تحولت من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة، الأمر الذي يُعتبر تجاوزا للاتفاق السياسي”، بحسب البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ياحمار ياغبى السراج سلم مفاتيح الدولة الى السلطان العثمانى واعطاه المفتاح ولم يعد لمجلس الدولة الخرفانية اى دور الا ان يكونوا عبيد للسلطان ياقرنى انت ونسوان الاخوان اصبحتم حريم السلطان ودورك انت تلميع بيضان الجنرال العثمانى قبل ما يركب على امك او بنتك او اختك فانتم بلا شرف ولا كرامة اتفووووه عليك ديوث

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  • اى علاقات بين الدول الداعمة للجيش الوطنى والخوان هم على علاقة طيبة بالحكومة الشرعية التى نالت ثقة مجلس نواب الشعب والجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب فلا حاجة لاى دولة منهم لامثالكم من الحشرات التى لاوزن لها ودوركم الان تلميع احذية المقاتلين السوريين اسيادكم الان وتوفروا لهم خيام النكاح من نسوان الخوان للجهاد فى سبيل سلطان الدعارة التركى

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