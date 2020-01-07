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الجزائر وتركيا تدعوان لعدم تعقيد الوضع الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، بعد أيام من تأكيد أنقرة أنها ستنشر قوات في ليبيا.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن الاجتماع بين تبون وأوغلو ركز على “العنف المتصاعد في ليبيا الناتج عن التدخلات الأجنبية، الأمر الذي يعقد البحث عن حل سياسي”.

وأضاف بيان الرئاسة أن الطرفين اتفقا على تجنب أي عمل يمكن أن يعقد الأزمة أكثر، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الجزائر الاثنين “معارضتها المطلقة لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا”، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى حوار وطني شامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • نفس وزير خارية اردغان الذى كان يهدد ويتوعد اصبح يتوسل للجزائر بعد ان راى العين الحمرا من الجيش المصرى مناورة بحرية جوية فى البحر المتوسط على اقتحام برمائى ومظلى وحشود على الحدود برية فعرف جيدا ان التدخل المصرى سيسحق الاتراك خاصة ان البحرية المصرية السادسة على العالم وتفوق قطعها البحرية تركيا والجزائر معا !!

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  • آيها الفاسقين البغاة المعتوهين الجزائر وتركيا تدعوان لعدم تعقيد الوضع الليبي … من يعقد فى الوضع غيركما؟
    وعلى القوات المسلحة العربية الليبية أخذ الحيطة والحذر واليقضة من هؤلاء الفاسقين الباغيين فى الجزائر وتونس .

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