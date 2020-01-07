الجزائر وتركيا تدعوان لعدم تعقيد الوضع الليبي

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، بعد أيام من تأكيد أنقرة أنها ستنشر قوات في ليبيا.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن الاجتماع بين تبون وأوغلو ركز على “العنف المتصاعد في ليبيا الناتج عن التدخلات الأجنبية، الأمر الذي يعقد البحث عن حل سياسي”.

وأضاف بيان الرئاسة أن الطرفين اتفقا على تجنب أي عمل يمكن أن يعقد الأزمة أكثر، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الجزائر الاثنين “معارضتها المطلقة لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا”، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى حوار وطني شامل.

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