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اجتماع موسع لقيادات سرت لضبط الحالة الأمنية بالمدينة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انعقد، الثلاثاء بمدينة سرت، اجتماعا موسعا، ضم كلا من، عضو مجلس النواب عن دائرة سرت أبوبكر الغزالى، ومدير الأمن سرت ميمى الطرشانى القذافى، ورئيس فرع جهاز الامن الخارجى بسرت ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت برئاسة مفتاح المعدانى.

كما حضر الاجتماع معاون رئيس جهاز الأمن الداخلى بسرت، وعدد من ضباط الشرطة والأجهزة الامنية.

تم خلال الاجتماع، إبلاغ عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالى بالاحتياجات العاجلة لمديرية أمن سرت من آليات، واحتياجات أفراد الشرطة من الإمكانيات والأجهزة والأسلحة، اضافة الى الاحتياجات الأمنية لجهازى الأمن الخارجى والبحثية والضبطية والأمن الداخلى.

كما  تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة العاملة بسرت، واتخاد الإجرءات العاجلة بشأن وضع خطة أمنية لفرض الأمن والاستقرار بالمدينة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Avatar يقول عرض على الأدارة العامة لغرفة العمليات العسكرية والبحث الجنائي المسلح الليبي بالمنطقة الغربية .:

    عرض على الأدارة العامة لغرفة العمليات العسكرية والبحث الجنائي المسلح الليبي بالمنطقة الغربية .

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    • سرت كانت محتلة من المصاريت رغم انها داعمة للجيش الوطنى لهذا لفظت الانجاس شر خلق الله الخوان فى ثلاث ساعات فقط وتطهرت وتستعد مع المدن الاخرى لتحرير مصراطة فسنرى جيش موحد من سرت وبنى وليد وتاورغاء تحرر مصراطة من الخوان بمساعدة شرفاء المدينة فالخوان فى اى مكان اقلية تسيطر بالسلاح والان هم فى اضعف حالتهم والجيش هو الاقوى حتى لو استعانوا بالاتراك فالاشقاء العرب اقوى منهم وجاهزون لكسر انف اردوغان الجبان

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