اجتماع موسع لقيادات سرت لضبط الحالة الأمنية بالمدينة

انعقد، الثلاثاء بمدينة سرت، اجتماعا موسعا، ضم كلا من، عضو مجلس النواب عن دائرة سرت أبوبكر الغزالى، ومدير الأمن سرت ميمى الطرشانى القذافى، ورئيس فرع جهاز الامن الخارجى بسرت ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت برئاسة مفتاح المعدانى.

كما حضر الاجتماع معاون رئيس جهاز الأمن الداخلى بسرت، وعدد من ضباط الشرطة والأجهزة الامنية.

تم خلال الاجتماع، إبلاغ عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالى بالاحتياجات العاجلة لمديرية أمن سرت من آليات، واحتياجات أفراد الشرطة من الإمكانيات والأجهزة والأسلحة، اضافة الى الاحتياجات الأمنية لجهازى الأمن الخارجى والبحثية والضبطية والأمن الداخلى.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة العاملة بسرت، واتخاد الإجرءات العاجلة بشأن وضع خطة أمنية لفرض الأمن والاستقرار بالمدينة.