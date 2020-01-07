ضبط مصري يبيع المخدرات لـ«عناصر نسائية» في بنغازي

ألقى عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، القبض علي شخص مصري الجنسية يروج المخدرات بجميع أنواعها داخل محل لبيع السجائر بمنطقة حي الزيتون في بنغازي،

وبحسب بيان للجهاز اليوم، فأثناء توجه العناصر لإلقاء القبض علي المتهم وُجد في حالة سكر، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وخمور محلية الصنع وملفوفات ورقية «بفر»، وكتاب به أسماء لأشخاص يتعاملون معه بالدين.

وأوضح الجهاز أن الأسماء تعود لشباب ونساء يتعاطون المخدرات، حيث صادرت العناصر كل هذه الضبطيات وإحالتها لجهات الاختصاص بعد انتهاء التحقيقات ..

وطالب الجهاز الأشخاص المدونة أسماءهم في الكتاب المضبوط بالابتعاد عن «هذه الآفة»، مضيفا أنها ستكون «الفرصة الأخيرة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا