بلدية زليتن تعمل على إعداد خطة للطوارئ استعدادا لأي طارئ

عقد اجتماع موسع بمستشفى زليتن التعليمي، ترأسه عضو المجلس البلدي بزليتن ومتابع ملف قطاع الصحة الدكتور عبدالسلام عصمان، لإعداد خطة الطوارئ بداخل البلدية.

وحضر الاجتماع، كل من مدير مستشفى زليتن التعليمي، ومدراء المستشفيات القروية، ومدير هيئة السلامة الوطنية، ومديرية الأمن الوطني، وجهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير الخدمات الصحية بالبلدية ومهتمين في البلدية.

وأوضح الدكتور عبدالسلام عصمان، أن الاجتماع تطرق إلى إعداد خطة الطوارئ داخل البلدية، ومناقشة جاهزية قطاعات الدولة، كقطاع الصحة ومديرية الأمن الوطني، وهيئة السلامة الوطنية ومدى استعداداتها وتوفر الإمكانيات لحالات الطوارئ.

أشار عصمان في تصريحه لمكتب الإعلام بالبلدية، أنه تم خلال هذا الاجتماع وضع جدول زمنى لتفعيل خطة الطوارئ بالمدينة ومتابعته حتى يخرج بنتائج جيدة.

من جانبه، لفت مدير المساعد لمستشفى زليتن التعليمي الدكتور وليد عبدالسلام قنود، إلى أن الاجتماع هدف إلى تحديد الأوليات للعمل، خلال الفترة الماضية، ووضع الآلية لتحديد لجنة الطوارئ، على مستوى البلدية، للإستعداد لأى طارئ قد تحدث خلال الفترة القادمة.

وأكد قنود، على أن مستشفى زليتن التعليمي قام بالاستعداد بهذا الخصوص، وتم تشكيل لجنة للطوارئ مؤخرا، للعمل على كيفية التعامل مع الأزمة بداخل المستشفى وتم مخاطبة عدد من الجهات لدعم المستشفى، كما حددت اللجنة المستلزمات اللازمة لوضع الطوارئ الموجود في الوقت الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية