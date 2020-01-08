بلدية البوانيس: نعمل على إنهاء أزمة طفح المياه في منطقة سمنو

أعلنت بلدية وادي البوانيس، أن فنيي شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية، بدأوا في معالجة مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة سمنو، وإيجاد حلول مؤقته على الرغم من قلة الإمكانيات والدعم بالمكتب.

وأكدعميد البلدية على فرج عكاشة، عملية الإصلاح وضرورة استكمال مشروع محطة الطرد بالمجمع الرئيسي لمياه الصرف الصحي بمنطقة سمنو ووضع حلول جدرية لها.

وأشارت بلدية البوانيس، أن البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي بمناطق البوانيس متهالكة وتعاني من انسدادات في المواسير ببعض الأماكن، الأمر الذي ترتب عليه طفح للمياه من فترة لأخرى ويتسبب في إزعاج للسكان وتخوفهم من تفشي الأمراض.

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