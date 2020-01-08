وزير الخارجية المغربي: نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا

صرّح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده مهتمة وتتابع تصاعد الأحداث في ليبيا، مؤكدا على موقف المملكة الرافض لأي تدخل أجنبي، مهما كانت دوافعه.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجامبي، مامادو تانغارا، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا، زادت من تعقيد الأوضاع فيها، عبر إبعاد أي حلول سياسية للأزمة، مشيرا أن الوضع الليبي، يؤثر ويهدد السلم الأمني في المنطقة المغاربية برمتها.

وأكد وزير الخارجية المغربي، لا يوجد حل عسكري في ليبيا، فالنزاع فيها لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، عبر التوافق بين الأطراف في ليبيا.

وختم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن على المجتمع الدولي مسؤولية البحث عن حلول سياسية في ليبيا، لا أن تبقى الأزمة فيها محصورة على المؤتمرات السياسية واللقاءات الدبلوماسية.

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