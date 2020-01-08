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رئيس الوزراء اليوناني: اتفاقية تركيا مع الوفاق تجاهلت “جزيرة كريت”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتفاقية التي وقعتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق في ليبيا، بأنها “سخيفة جغرافيًا”، لأنها تجاهلت جزيرة كريت.

وأوضح ميتسوتاكيس، أن الاتفاقية لم يعد لها أي فائدة، لأن مجلس النواب في ليبيا، لم يوافق عليها ولم يتم تصديقها، مشير لعدم شرعيتها.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة اليونانية، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تندرج ضمن تعزيز التعاون بين الدولتين، في مجال الدفاع والاقتصاد والطاقة وتغير المناخ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اصلا لا توجد حدود بحرية تركية ليبية مشتركة وانما استهبال من اردوغان الذى يواجه حدود بحرية مع دول قوية لا يستطيع ان يقف فى مواجهتها مثل مصر واسرائيل وسوريا تحميها روسيا وراينا بوتن اليوم فى القواعد العسكرية بسوريا صحبة بشار الاسد ويتجول فى امان رغم انف اردوغان ومليشياته فى دمشق قبل ان يذهب لتركيا يتسلى على اردوغان ويفرض عليه شروطه بعد اغلق من قبل الهاتف فى وجهه

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  • اذا كانت اتفاقية الفنكوش تجاهلت الشعب الليبى نفسه وباع السراج ليبيا للسلطان العثمانلى وسلمه المفتاح مقابل باكوشيكولاطة ولم تعلم الدرس من مرسى عندما خان المصريين وباع اسرارها العسكرية لقطرائيل فالاخوان خوان فى كل مكان ومصيرهم فى النهاية معروف اما القبور او السجون

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