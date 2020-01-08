رئيس الوزراء اليوناني: اتفاقية تركيا مع الوفاق تجاهلت “جزيرة كريت”

وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتفاقية التي وقعتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق في ليبيا، بأنها “سخيفة جغرافيًا”، لأنها تجاهلت جزيرة كريت.

وأوضح ميتسوتاكيس، أن الاتفاقية لم يعد لها أي فائدة، لأن مجلس النواب في ليبيا، لم يوافق عليها ولم يتم تصديقها، مشير لعدم شرعيتها.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة اليونانية، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تندرج ضمن تعزيز التعاون بين الدولتين، في مجال الدفاع والاقتصاد والطاقة وتغير المناخ.

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