بلدية بنغازي تشرع في تنفيذ خط مياه الشرب بـ “منطقة شنبه”

شرعت بلدية بنغازي، في تنفيذ خط مياه الشُرب وتغذية منطقة شبنه، عبر تنفيذ خط مياه قُطر 400 مم، بالقرب من الطريق الدائري الخامس، من طريق المطار إلى شارع العراق، بهدف تغذية منطقة شبنه ( أ ، ب ، ج ) بمياه الشُرب وتدعيم شبكة مياه الشُرب لمنطقة حي السلام، الواقع بين شارع الأردن وشارع لبنان، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وأثنت البلدية على تعاون المواطن “فرج الفرجاني” عبر سماحه بإزالة جزءا من السور الخاص به، لتنفيذ خط مياة الشُرب لكونه يمر من خلال أرض يملكها.

وأشارت بلدية بنغازي، أن هذه الأعمال الجارية، ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

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