إدارة المفرقعات تتمكن من إزالة رؤوس صواريخ في عين زارة والبيفي

قــام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرات، بهيئة السلامة الوطنية، بأزالة رأس صاروخ لراجمة، من منطقة عين زارة، قرب “جامع القرقني”، كان يهدد حياة المواطنين بالمنطقة.

وأشارت الإدارة، أن عملية الإزالة تمت بنجاح، وطالبت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، من المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي أجسام غريبة، أو لأي استفسار بالخصوص.

وفي وقت سابق، يوم أمس، تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرات، من إزالة قذيفتين مدفعية ورأس صاروخ لراجمة، من منطقتي بألاشهر والبيفي.

ونشرت إدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرات، بهيئة السلامة الوطنية، أرقام هواتفها، للمواطنين:

0214775557

0214773602

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