المجلس البلدي صبراتة يناقش أزمة ازدحام محطات الوقود

عقد عميد المجلس البلدي صبراتة مفتاح البريشني، اجتماعا بحضور عضو المجلس البلدي أحمد الحرك مع مكتب الاقتصاد بالبلدية ورئيس لجنة الوقود بغرفة عمليات صبراتة، وبمشاركة أصحاب محطات الوقود في المدينة، لمناقشة الازدحام المتواصل أمام محطات الوقود و طرق حلها.

وأوضح الحاضرون في الاجتماع، عدة أسباب عن ازدحام محطات الوقود، أهمها نقص كميات الوقود المخصصة لمحطات البلدية، من قِبل شركة البريقة للنفط، مقارنة بالبلديات المجاورة، معلنين أنهم سيُراسلوا إدارة شركة البريقة حول الأزمة وسبل حلها.

وتطرق الاجتماع، إلى أسباب أخرى، منها قفل أكثر من محطة وقود في المدينة، من قِبل أصحابها لأسباب مختلفة، منها نقص الوقود.

وناقش الاجتماع إمكانية استخدام بطاقة التزود بالوقود، وتم الاتفاق على استخدامها لبعض المحطات، ولكن بعد زيادة كميات الوقود المخصصة لبلدية صبراتة، وفتح المحطات المقفلة من قِبل أصحابها.

وخلص الاجتماع إلى ملف تأمين محطات الوقود و طرق تنظيمها و بعض المشاكل الأخرى.

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