طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية ليومي اليوم وغدا وتحذيرات من الصقيع

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تبقى الأجواء باردة على كافة مناطق البلاد، بحيث تتراوح درجات الحرارة ما بين ( 14 – 16 ) درجة مئوية، بينما تكون ما بين ( 8 – 12 ) بالجبل الغربي والجبل الأخضر ، تصل إلى درجة التجمد خلال فترة الصباح الباكر بمناطق جنوب الجبل الغربي وأغلب مناطق الجنوب الغربي مع تشكل الصقيع.

واشار التقرير إلى أن الرياح تكون سرعتها من خفيفة إلى معتدلة على أغلب المناطق ، تنشط نسبياً اليوم الأربعاء على المناطق الساحلية الشرقية ، يزداد نشاطها يوم غدا الخميس على مناطق شرق الجبل الأخضر وشمال البطنان بحيث تصبح قوية ( 50 ) كم/س.

وبحسب التقرير فما زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء على مناطق الجبل الأخضر وساحل البطنان، وتشمل المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى مصراتة.

وقال التقرير أن يوم الخميس يتوقع أن تبقى الفرصة على المناطق الساحلية الممتدة من الخمس إلى مصراتة ، والله أعلم.

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