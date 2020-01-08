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الجيش الوطني يطوق مصراتة.. والقوات البحرية تتقدم نحو المدينة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر (الثلاثاء)، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت، للسيطرة على مواقع جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على «فيسبوك»، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.

وشن الجيش الليبي 4 غارات جوية على منطقتي الوشكة وأبو قرين غرب سرت، وشن سلاح الجو غارات جوية استهدفت تجمّعا لقوات مصراتة في منطقة تاورغاء وغرفة عمليات كتيبة حطين في مصراتة، وفق ما أفادت غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن اشتباكات عنيفة وبالاسلحة الثقيلة تدور شرق مدينة مصراتة بين قوات الجيش الوطني وقوات من المدينة.

وقالت المصادر أن القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني تتقدم بإتجاه مصراتة، مشيرةً إلى سيطرة القوات على اجزاء واسعة من منطقتي ابوقرين والوشكة.

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها قوات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق، وذلك بعد سيطرته يوم الاثنين على مدينة سرت الإستراتيجية بالكامل (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ “قوة حماية وتأمين سرت” التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي والاقتصادي.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • النصر بات قريبا يا مصراته
    امامكم فرصه ذهبيه للانخراط مع الوطن
    سوف تصبح نقطه سوداء فى تاريخكم اذا لم تسلموا المدينه للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير حفتر
    اصطفافكم مع تركيا سوف يظل الى الابد نقطه سوداء فى تاريخكم
    اذا دخل الجيش الوطنى الليبى الى مصراطه بالحرب لن يرفع لكم رأس بعد ذلك ابدا
    الافضل لكم الآن تسليم السلاح والانضمام الى كتيبة الوطن

    رد

  • نداء الى اهل مصراطه
    امامكم فرصه ذهبيه للانخراط مع الوطن
    سوف تصبح نقطه سوداء فى تاريخكم اذا لم تسلموا المدينه للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير حفتر
    اصطفافكم مع تركيا سوف يظل الى الابد نقطه سوداء فى تاريخكم
    اذا دخل الجيش الوطنى الليبى الى مصراطه بالحرب لن يرفع لكم رأس بعد ذلك ابدا
    الافضل لكم الآن تسليم السلاح والانضمام الى كتيبة الوطن

    رد

  • وأين القوات البحرية أبى ستة طرابلس .. هل هى مع الوطن؟؟؟ أم مع العصابات المسلحة ، أو مع اصطياد البشر من المهاجرين الغبر شرعين يا سعادة آمر القوات البحرية ، فالتاريخ لم ولن يرحمهم.. .

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  • كما قلت من قبل ان القوات البرية ستتقدم الى طرابلس مرور بسرت ثم مصراطة فكنت اعرف انها اضعف من طرابلس التى توجهت كل المليشيات الى هناك والان نرى تحرير سرت والتوجه الى ابوقرين ثم تاورغاء ومع تقدم بنى وليد ستصبح مصراطة محاصرة من كل مكان فى وقت كل قبائل الشعب الليبى ضد خوان مصراطة الذين باعوا الوطن وبالتعاون مع شرفاء مصراطة وهم الاغلبية سيحسم الموقف للجيش الوطنى وهو من سيحمى المدينة من اى انتقام وكل من اخطأ سيقدم للعدالة خاصة من قتلوا رئيس البلدية السابق الرجل الرشيد الذى حاول ابعاد المدينة عن الحروب الخاسرة اما الحيوان صوان وقنونو والمنقوش فيجب اعدامهم فى الميدان فورا

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  • ما حصل عليه الجيش الوطنى من ترسانة اسلحة فى سرت مدرعات ودبابات وذخيرة يكفى لتحرير مصراطة شكرا اردوغان على المدرعات التركية التى سيستخدمها الجيش الوطنى فى تحرير مصراطة هم لا يعرفون تشغيلها لكن اسودنا يعرفون استخدامها فى الاتجاه الصحيح والحمد لله يتم استدراج المصاريت من محاور طرابلس دون التزام هذه المرة بالعودة بسلام الى مصراطة من سيعود هذه المرة ستقصفه الطائرات وان دخل مصراطة لن يعنينا سكانها من الخوان سنسحقهم مع مليشياتهم اما اهل طرابلس الداعمين للجيش فيهمنا حياتهم

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