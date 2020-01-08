الجيش الوطني يطوق مصراتة.. والقوات البحرية تتقدم نحو المدينة

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر (الثلاثاء)، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت، للسيطرة على مواقع جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على «فيسبوك»، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.

وشن الجيش الليبي 4 غارات جوية على منطقتي الوشكة وأبو قرين غرب سرت، وشن سلاح الجو غارات جوية استهدفت تجمّعا لقوات مصراتة في منطقة تاورغاء وغرفة عمليات كتيبة حطين في مصراتة، وفق ما أفادت غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن اشتباكات عنيفة وبالاسلحة الثقيلة تدور شرق مدينة مصراتة بين قوات الجيش الوطني وقوات من المدينة.

وقالت المصادر أن القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني تتقدم بإتجاه مصراتة، مشيرةً إلى سيطرة القوات على اجزاء واسعة من منطقتي ابوقرين والوشكة.

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها قوات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق، وذلك بعد سيطرته يوم الاثنين على مدينة سرت الإستراتيجية بالكامل (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ “قوة حماية وتأمين سرت” التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي والاقتصادي.

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