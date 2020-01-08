الثني يوجه بإعداد دراسات لمشاريع الصرف الصحي في بنغازي

وجه رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إعداد الدراسات اللازمة لمشاريع الصرف الصحي في مدينة بنغازي في أقرب وقت للمباشرة في تنفيذها.

جاءت تعليمات الثني بعدما أجرى جولة في المدينة واطلع على مشكلات الصرف الصحي، «وتهالك البنية التحتية في الأحياء»، حسب بيان المؤسسة الوطنية للموارد المائية التابعة للحكومة الموقتة، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وناقش الثني هذه المشكلات خلال اجتماع بمكتبه في بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة عوض الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني.

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