قتلى من قوات الجيش الوطني بغارات جوية.. وإسقاط طائرة تركية قرب مصراتة

أكد مصدر عسكري في قوات “الجيش الوطني الليبي” مقتل اربعة جنود من منتسبي الكتيبة 302 صاعقة التابعة للجيش، وهم من مدينة اجدابيا، نتيجة قصف نفذته طائرة تركية مسيرة داعمة لحكومة الوفاق الوطني، فيما تشير مصادر تابعة للوفاق إلى سقوط عدد أكبر جراء القصف الجوي.

وأفادت غرفة عمليات الكرامة التابعة للمنطقة الغربية إنه تم اسقاط الطائرة التركية المسيرة عبر الدفاعات الجوية في منطقة الوشكة الواقعة بين سرت ومصراتة”.

وبحسب مصادر فإن الطيران المسير قد أقلع من القاعدة الجوية بمدينة مصراتة.

وكان مصدر عسكري في قوات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، قد أكد في وقت سابق الثلاثاء، شن غارات على قوات الجيش الوطني غربي مصراتة.

وقال محمد قنونو الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق إن قواتهم دمرت آليات عسكرية من بينها مدرعة وعربة صواريخ غراد تابعة لقوات حفتر (الجيش الوطني) في منطقة بويرات الحسون على الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت “السيطرة على مدينة “سرت بالكامل” إضافة إلى المطار.

وأكد سكان محليون في سرت عودة الحياة إلى طبيعتها الثلاثاء بعد انسحاب قوات حكومة الوفاق الوطني.

فيما أكد مصدر عسكري تابع للوفاق أن قوات حكومة الوفاق تتجهز لشن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها في سرت، وسط أنباء عن تحشيدات مستمرة في مدينة مصراتة استعداداً لشن هجوم مسلح لإستعادة المدينة.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني، قد أكدت أنها صدت هجوما لقوات الجيش الوطني جنوب طرابلس، وأن قوات الوفاق قد تقدمت في المنطقة وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة.

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