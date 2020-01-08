عضو لجنة صياغة الدستور: اتفاقية “السراج وتركيا” غير قانونية ومخالفة للإعلان الدستوري

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو لجنة صياغة الدستور الدستور مراجع علي نوح إن الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان لا تصب في مصلحة ليبيا ولا في مصلحة تركيا.

وأضاف نوح تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه من ناحية جيو سياسية ، أرادت تركيا في تصور صبياني إدخال المياه الاقتصادية الليبية عنوة بالمياه التركية من خلال وضع خارطة بحرية.

وتابع عضو لجنة صياغة الدستور :”يتبين لك من الوهلة الأولى بأن الاتفاق مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار 1982م ويقصد من ذلك الضغط على مصر واليونان وقبرص لتقاسم المياه الاقتصادية والتي يبلغ عمقها لكل دولة 200ميل بحري”.

وأكد نوح أن هدف تركيا هو الاستفادة من أنبوب الغاز المزمع إقامته من حقلي الكيان الإسرائيلي لكي تلتحما بالأنبوب الإذربيجاني والروسي العابر للأراضي التركية عليه توجهت تركيا إلى ليبيا التي وجدت فيها شريك مطيع لتطلعات تركيا وخادما لمصالحها دون مصلحة ليبيا.

وأفاد عضو لجنة صياغة الدستور :”تدخل هذه الاتفاقية ليبيا في النزاع التاريخي اليوناني التركي القائم على الاحتلال والحرب البينية”.

وأكد أن ما تقوم به تركيا من رغبة في التدخل العسكري في ليبيا يتماهى مع مصلحة الكيان الإسرائيلي من خلال الهدف الأسمى لها ألا وهو جر من ثم تدمير أو اشغال الجيش المصري بحرب إقليمية يدخلها مضطرا للدفاع عن عمقه الإستراتيجي المتمثل في ليبيا من ناحية حدوده الغربية.

وأوضح نوح ان مضمون الاتفاقية لا يستجيب لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد بمقابلة المياه الاقتصادية لدولة ما في حال تداخلها مع مياه دولة أخرى تقاسمها كما حدث في الاتفاقية القبرصية المصرية، وتنص عليه المادة 15 بشأن تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذوات سواحل متقابلة، أو متلاصقة.



ولفت إلى أن المياه الاقتصادية التركية لا تقابل المياه الاقتصادية الليبية لأن التقابل يعني رسم خطوط التقسيم عموديا أو أفقيا، وعليه جاء رسم الخارطة التركية بشكل مائل بالضبط كما فعل الكيان الصهيوني في رسم حدوده البحرية مع لبنان مما أسفر الى احتلال مساحات شاسعة من المياه الاقتصادية اللبنانية.

وختم عضو لجنة صياغة الدستور تصريحه قائلا :”لا تعد هذه الاتفاقية قانونية أو شرعية بأي شكل فهي مخالفة للإعلان الدستوري وللمادة 8 من اتفاقية الصخيرات”.

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