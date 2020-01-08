اجتماع أوروبي يؤكد أن التدخل الخارجي في ليبيا يؤجج الأزمة

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة خلال اجتماعهم أمس في بروكسل، أكدوا على ضرورة احترام جميع أعضاء المجتمع الدولي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مشيرين إلى أن استمرار التدخل الخارجي في ليبيا يؤجج الأزمة.

وفي بيانهم الختامي شدد المجتمعون على ضرورة تجنب الأعمال الانفرادية مثل التوقيع على الاتفاقات التي تزيد من تفاقم الصراع، أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي التي تتعارض مع مصالح الشعب الليبي والمصالح الأوروبية، في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا .

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