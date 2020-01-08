دي مايو: ينبغي التحدث مع الجميع في ليبيا وإقناعهم بوقف إطلاق النار

رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه، في ليبيا “نحتاج إلى التحدث مع الجميع وإقناعهم بوقف إطلاق النار”، وذلك في تصريحات للصحفيين في بروكسل الثلاثاء بعد انتهاء “الاجتماع الأوروبي الاستثنائي المصغر” لرؤساء دبلوماسية إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة برئاسة المسؤول السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، جوزيف بوريل.

ونوه دي مايو بأن “الخطر على أوروبا يكمن أيضًا في خطر الإرهاب، فضلاً عن ظاهرة الهجرة”. وقال: “عملنا من الغد يتعلق بكيفية أن يبقى الاتحاد الأوروبي متماسكاً، فعليه التحدث بصوت واحد” فيما يتعلق بالسياسات الخارجية.

وأضاف، قبل ساعات قلائل من زيارته إلى تركيا للقاء نظيره مولود تشاووش أوغلو “نحن نحمي مصالحنا الوطنية عندما نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً قيادياً”، مشيراً إلى أن هذا الأسبوع “سيكون مهمًا للحكومة الإيطالية وللاتحاد الأوروبي”. وقال “اجتماع اليوم كان من المقرر عقده في ليبيا ولكن الشيء المهم هو أنه انعقد. ستشهد مبادرات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الغد خطوات كبرى”.

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