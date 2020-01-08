غارات جوية على منطقة بوقرين جنوب مصراتة

شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي، صباح اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت تمركزات الجماعات المسلحة في منطقة ابوقرين جنوب شرق مدينة مصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الضربات أسفرت في خسائر كبيرة.

هذا وكان الجيش الليبي، أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت للسيطرة على مواقع جديدة، فيما أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.