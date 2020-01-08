شركة الخليج ترفع إنتاجية البئر G098-51 بمنطقة التعاقد 91 بحقل النافورة

أخبار ليبيا24- خاص

أفاد مدير إدارة هندسة الإنتاج في شركة الخليج العربي للنفط محمد القاضي أنه تقرر وضع مواد كيميائية خاصة لإزالة الترسبات بعد دراسة وضعية البئرG098-51 بحقل النافورة والذى كان به ترسبات فى أنابيب الإنتاج وكان القطر الداخلى للبئر شبه مقفل 1.80 إنش والإنتاج حوالى 800 برميل من الزيت الخام يوميا وضغط رأس البئر PSI 140.

وأضاف القاضي يحسب الصفحة الرسمية للشركة أن الإدارات المعنية قامت بالتنسيق مع شركة صحارى ليبيا (SAPESCO) بإعداد تصاميم لنوعية المادة الكيميائية المناسبة لعلاج هذا النوع من الترسبات والكمية اللازمة لذلك وبعد ضخ هذه المادة أصبح القطر الداخلى لأنابيب الإنتاج للبئر2.75 إنش كذلك الزيادة فى الإنتاج ليصبح حوالى 912 برميل من الزيت الخام يوميا وزيادة فى ضغط البئر ليصبح 230 PSI .

يشار إلى أن شركة الخليج سعت لزيادة القدرة الإنتاجية لعدد من الآبار في عدد من الحقول النفطية التابعة للشركة بعد صيانتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24