الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والتدخلات الخارجية في ليبيا

ليبيا – أشار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيف بوريل إلى ان الاجتماع مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة فرصة جيدة للتعبير عن دعم قوي لعملية برلين والتأكيد على مخاوفنا بشأن ليبيا.

بوريل لفت في أعقاب الاجتماع الاوروبي الاستثنائي المصغر في بروكسل أمس الثلاثاء إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وللتدخلات الخارجية، خلال الأيام القليلة الماضية.

واعتبر رئيس دبلوماسية الاتحاد الاوروبي أن الوضع يزداد سوء يوماً بعد يوم والحل سياسي فقط لذلك يتعين أن يتوقف القتال في طرابلس ويلزم وقف فوري للأعمال القتالية.

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