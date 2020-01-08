الوشكة – أبوقرين .. ضربات متبادلة للطيران المسير

تقرير|218

تسيطر قوات الجيش الوطني على بلدة الوشكة في مشوارها المتسارع نحو بلدة أبوقرين –”المهمة كونها مفترق طرق بين الشرق والغرب والجنوب “- فيما جديد أخبار مطاردة الجيش لفلول التشكيلات المسلحة غربي سرت، إعلان غرفة عمليات سرت الكبري أن طيراناً مسيراً وصفته بالتركي قصف سيارة ذخيرة تابعة للكتيبة 302 صاعقة اجدابيا و 3 سيارات أخرى ما أدى إلى مقتل 8 جنود من منتسبي الجيش الوطني .

كما ذكرت الغرفة أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني قام بقصف جوي، عن طريق 5 ضربات استهدفت مجموعات الوفاق المسلحة في بلدة أبوقرين أسفر عن تدمير عربة نقل جنود تركية وعدد من السيارات المسلحة، وبعد قصف طيران سلاح الجو هرعت سيارات الإسعاف منطلقة من أبوقرين متجهةً غرباً نحو مصراتة، فيما لم تتأكد أخبار عن قيام دفاعات الجيش باسقاط طائرة مسيرة جنوب أبوقرين.

مصادر أخرى أفادت بأن الضربات الجوية دمرت غرفة عمليات الجماعات المسلحة وشاحنات لنقل الذخائر في أبوقرين.

أما سرت فتعيش أوضاعاً مستقرة في ظل مساع الحكومة المؤقتة لتوفير مناخ ملائم لحياة المدنيين بعد دخول الجيش فأصدرت المؤقتة قراراً بتعيين مجلس تسييري جديد للمدينة، فيما قرر وزير الداخلية تعيين ضابط برتبة عقيد مديراً لأمن سرت، علاوة على إنشاء فرع للإدارة العامة للبحث الجنائي مع دعوة الداخلية كافة منتسبي مديرية الأمن للالتحاق بأعمالهم فورا والعمل على مساندة الجيش وحماية ظهره.

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