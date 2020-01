أخبار ليبيا24 أكد مصدر مطلع أن سلسلة من الغارات الجوية نفذها سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ويستهدف نقاط تجمع لآليات مسلحة لقوات االوفاق. وأوضح المصدر أن سلاح الجو استهدف منذ ساعات الصباح الأولى عدد من الآليات في منطقة “أبوقرين” شرقي مدينة مصراتة أوقعت خسائر كبيرة في صفوفهم. وكانت القوات المسلحة تمكنت من […]

