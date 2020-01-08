المجلس الاجتماعي لقبائل فزان: الشعب الليبي قادر على كبح جماح أردوغان وسيقاوم العدوان التركي

وبيّن أن أهالي منطقة القرضة في وادي الشاطئ لا يزالون يتذكرون تصدي السكان والأهالي لإحدى الحملات العثمانية والتي جاءت لإرغامهم على دفع “الميري” وهو نوع من الضريبة فرضتها الدولة العثمانية على الليبيين حيث دحر الأهالي حملة الوالي العثماني حينها.

وشدد أن الشعب الليبي قادر على كبح جماح أردوغان وسيقاوم ما وصفه بـ”العدوان التركي”، داعياً بالوقت ذاته العقلاء في القبائل الليبية إلى الجلوس ومناقشة الوضع بشكل جدي وفاعل لأن ليبيا مهددة بالتقسيم في حال تنفيذ تركيا لتهديداتها.

كما وجه أبو سبيحة رسالة لليبيين قائلاً إن الحرب بين الليبيين وتركيا وليست بين الليبيين أنفسهم وليست صراع على السلطة إنما هي حرب وجود لذلك لا بد لليبيين أن يقفوا ضد العدوان بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.

ودعا حكومة الوفاق إلى مراجعة قراراتها باستدعاء تركيا، مطالباً الليبيين بالجلوس على طاولة واحدة وحل خلافاتهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء المشكلة السياسية حتى ولو بأقل التوافقات للخروج من المأزق وإيقاف العدوان التركي.