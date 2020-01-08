تواصل أزمة طفح مياه الصرف الصحي في سمنو

عادت بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس، إشكالية طفح مياه الصرف الصحي بسبب توقف مضخة الطرد الرئيسية حيث بدأ فنيي شركة المياه والصرف الصحي بمعالجة المشكلة وإيجاد حلول مؤقتة.

وتابع عميد بلدية وادي البوانيس على فرج عكاشة الثلاثاء، عملية الإصلاح، مؤكدا على ضرورة استكمال مشروع محطة الطرد بالمجمع الرئيسي لمياه الصرف الصحي بمنطقة سمنو ووضع حلول جذرية لها.

يذكر أن البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي بمناطق البوانيس، متهالكة وتعاني من انسدادات في المواسير ببعض الأماكن الأمر الذي ترتب عليه طفح للمياه من فترة لأخرى ويتسبب في إزعاج للسكان والتخوف من تفشي الأمراض.