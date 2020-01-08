أول اجتماع لأعضاء المجالس البلدية بالجنوب عن مقعد المرأة

احتضنت قاعة الاجتماعات بمنتزه النخيل بمنطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، مؤخرا اجتماعا ضم أعضاء المجالس البلدية عن مقعد المرأة على مستوى المنطقة الجنوبية.

جرى في الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة بالمنطقة الجنوبية وتفعيل صندوق الزواج لكل بلدية أسوة بباقي البلديات بالمنطقة الغربية والشرقية كذلك تشكيل جسم موحد يمثل صوت المرأة بالمنطقة الجنوبية.

وتدارست المشاركات في الاجتماع، مقترح أنشاء مراكز تدريبية في كل بلديات الجنوب تختص بالمرأة وشريحة الشباب للحد من البطالة وتوفير فرص عمل لهم وتفعيل مراكز تأهيل وإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة.

واكدت التوصيات التي تم صياغتها في نهاية الاجتماع على أهمية توحيد كلمة المرأة بالمنطقة الجنوبية لإبراز دورها وتشكيل شبكة تضم كل عضوات وناشطات المنطقة الجنوبية لتبادل الخبرات والأفكار وفتح مكتب لصندوق الزواج في كل بلدية وإقامة مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة لدمجهم بالمجتمع وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم شريحة الشباب والمرأة وذوي الاعاقة حسب احتياج كل بلدية.