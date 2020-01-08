المرافق التعليمية تحدد أولويات صيانة المؤسسات التعليمية

وجه مدير مصلحة المرافق التعليمية على قويرح، كتاباً لمراقبي التعليم بشأن تحديد أولويات الصيانة للمؤسسات التعليمية التابعة لهم وحدد ضرورة تزويد المصلحة بالمعلومات المطلوبة في غضون شهر من تاريخ الكتاب كحد أقصى.

وقال “قويرح”، بإن خطة الصيانة لهذا العام ستكون وفق جدولة زمنية محددة تهدف الي تنفيذ أعمال الصيانة خلال الفترة الصيفية عن طريق مكاتب المشروعات بالمناطق بإعداد المقايسات الفنية وفق الكشوفات المحالة من مراقبي التعليم وإدراج التكلفة لكل مشروع وفق الأسعار النمطية المعتمدة لتتم تحديد التكلفة الكلية لمشاريع الصيانة والإضافة والاستكمال للمباني التعليمية للعام 2020م وعرضها على وزير التعليم لاعتمادها وطلب التفويضات المالية اللازمة بالخصوص، على حد تعبيره.