بوريل: ضرورة التواصل مع كافة الأطراف في ليبيا بما فيهم حفتر

قال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، إنه من الضروري التحدث مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في العملية الليبية وكذلك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. جاء ذلك في أعقاب قمة حول ليبيا مع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف بوريل: “نحن بالتأكيد ينبغي أن نتحدث مع جميع اللاعبين المعنيين في العملية الليبية. يجب أن نتحدث مع فايز السراج، وبالتأكيد يجب أن نتحدث مع المشير حفتر. آمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من إجراء اتصالات لم يكن من الممكن أن نجريها اليوم في ليبيا. العمل لا ينتهي اليوم”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع بوريل: “سنستمر في التواصل مع الجهات الفاعلة الليبية. إنها ليست مسألة قوة. الاتحاد الأوروبي لا يستخدم القوة، لكن النشاط الدبلوماسي”.

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