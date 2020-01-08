برلماني تركي معارض لـ أردوغان: أرسل إبنك بلال أولاً إلى ليبيا قبل إرسال جنودنا هناك

ليبيا – انتقد النائب بحزب الشعب الجمهوري التركي علي ماهر بشارير إصرار الرئاسة التركية على إرسال الجنود إلى ليبيا بموافقة البرلمان بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية،قائلًا إن أردوغان يربك الأمور في ليبيا وأن تركيا معرضة لاستقبال مليون لاجيء من ليبيا بعد قرار أردوغان بالتدخل العسكري لدعم الميليشيات الإرهابية هناك مثلما حدث في سوريا.

بشارير وخلال مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري بمقاطعة موت أمس الإثنين نقله موقع “تركيا الآن” قال إن أردوغان يحاول تغيير الهيكل الاجتماعي للدولة التركية ليحصل على ناخبين جدد من اللاجئين السوريين والأفغان والليبيين في المستقبل،مضيفا:”يوجد لدى تركيا 5 مليون سوري والآن يتدخل أردوغان في الشأن الليبي لقد أصبح السيد طرفًا بالصراع هناك وعما قريب سيحضر مليون ليبي إلى تركيا”.

وهاجم البرلماني المعارض أردوغان، قائلًا إنه ينوى الجلوس على كرسي الحكم مهما كلفه الأمر لماذا يرسل الجنود الأتراك إلى ليبيا؟ لو قال إن تلك المذكرة مهمة فليرسل ابنه بلال أولًا.

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