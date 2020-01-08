المجلس الأعلى يطالب حكومة الوفاق بقطع العلاقات مع الإمارات

أخبار ليبيا 24 – سياسة

طالب المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقطع العلاقات مع دولة الإمارات، باعتبارها في حالة عداء وحرب، مع الاحتفاظ بحق الرد على هذا الاعتداء بكافة الوسائل كما يكفله لنا ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المجلس في بيان له أمس الثلاثاء، إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في المحافل الدولية ضد الإمارات، كونها شريكا أساسيا مباشرا في العدوان الذي يُشن على طرابلس، وفي مذبحة الكلية العسكرية خصوصا”، على حد قوله.

وأوصى المجلس، “بإعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع خليفة حفتر الخارج عن الشرعية واعتبار هذه التصرفات خرقًا للاتفاق السياسي”.

وأشار المجلس، إلى تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية، وكذلك محاولتها إقامة مؤتمرات جامعة وفقا لآليات غير واضحة ودون استشارة الجهات الرسمية الليبية المعنية بهذا الأمر، ما يعني تحولها من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة.

واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن العمل الذي تقوم به البعثة الأممية تجاوزا للاتفاق السياسي الليبي، مجددا ترحيبه بأي إجراءات أو خطوات تتوافق مع الاتفاق السياسي ومعارضته كل ما يخالفه.

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