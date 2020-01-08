«الأرصاد»: استمرار موجة البرد.. واحتمال سقوط أمطار شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس الباردة على غالبية مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق الشمال.

وتراوحت درجات الحرارة القصوى المسجلة اليوم الأربعاء، بين 7 و17 درجة مئوية على جميع المناطق، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغيمة مع سقوط أمطار خفيفة من حين لآخر على بعض المناطق، ومن المتوقع ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 10 و13 درجة مئوية على مناطق الجبل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ونشطة أحيانا على الجبل الأخضر ومناطق الساحل، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 7 و11 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و17 درجة مئوية.

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