استمرار موجة البرد على غالبية مناطق ليبيا

طرابلس-العنوان

تستمر موجة الطقس الباردة على غالبية مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق الشمال، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المسجلة، اليوم الأربعاء، بين 7 و17 درجة مئوية على جميع المناطق، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

وبحسب توقعات المركزي الوطني بطرابلس تشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء مغيمة مع سقوط أمطار خفيفة من حين لآخر على بعض المناطق، ومن المتوقع ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 10 و13 درجة مئوية على مناطق الجبل.

بينما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ونشطة أحيانا على الجبل الأخضر ومناطق الساحل، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 7 و11 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

أما الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و17 درجة مئوية.