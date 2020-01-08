مجلس النواب الليبي يطالب برفض اعتماد طاهر السني مندوبا في الأمم المتحدة

رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، موافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على اعتماد طاهر السني مندوبا لليبيا لدي الأمم المتحدة، داعية إياه إلى العدول عن القرار.

بنغازي – سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة، يوسف العقوري، في بيان صحفي إن “الموافقة على اعتماد طاهر السني مندوب لليبيا في الأمم المتحـدة يعد انتهاكا للتشريعات الليبية التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان وكذلك لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي”.

وأضاف “المعني يفتقد لمعايير الكفاءة والخبرة التي تطلبها هذا الوظيفة الحساسة وفي هذا المكان الهام”.

واعتبر العقوري أن “اعتماد السني يعد خرقا حتى لبنود اتفاق الصخيرات الذي يشترط صدور قرارات السفراء تعـيين من رئاسة الوزراء وليس من المجــــلس الرئاسي”.

وأوضح أن “لجنة الخارجية قد وجهت مذكرة قانونية إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة توضح الملابسات القانونية للأمر وتطلب من الأمين العام رفض قرار التعيين”.

كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج أصدر، في أيلول/سبتمبر الماضي، قرارا بتعيين السني مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأكد السني خلال لقائه غوتيريش أمس لتقديم أوراق اعتماده وبحسب وسائل إعلام محلية، على “أهمية التعاون بين ليبيا والأمم المتحدة للخروج من الأزمة الراهنة”.