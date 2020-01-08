اللواء المهدوي: السيطرة على سرت ضيقت الخناق على الميليشيات خاصة المتواجدة في مصراتة

ليبيا – أعلن رئيس أركان القوات البحرية التابع للجيش اللواء فرج المهدوي بدء تقدم قوات الجيش نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا وذلك بعد سيطرته أمس الأول بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

المهدوي وفي تصريح خاص لقناة العربية قال إن السيطرة على مدينة سرت سيضيق الخناق على الميليشيات المسلّحة خاصة المتواجدة بمدينة مصراتة، حيث سيقطع الجيش الإمدادات العسكرية على الميليشيات التي كانت تصلها من تركيا عبر قاعدة القرضابية الجوية.

وأضاف رئيس أركان القوات البحرية:” لقد حرمتنا الميليشيات من مدينة سرت وأصبحت الآن الميليشيات في مصراتة هدفا لنيران الجيش الليبي من أقرب نقطة”.

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