مجلس النواب يطالب برفض اعتماد “طاهر السني” مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة

طبرق-العنوان

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رفضها موافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على اعتماد طاهر السني مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة، داعية إياه إلى العدول عن القرار.

وقال رئيس اللجنة، يوسف العقوري، في بيان صحفي إن “الموافقة على اعتماد طاهر السني مندوب لليبيا في الأمم المتحـدة يعد انتهاكا للتشريعات الليبية التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان وكذلك لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي”.

وأضاف “المعني يفتقد لمعايير الكفاءة والخبرة التي تطلبها هذا الوظيفة الحساسة وفي هذا المكان الهام”.

واعتبر العقوري أن “اعتماد السني يعد خرقا حتى لبنود اتفاق الصخيرات الذي يشترط صدور قرارات السفراء تعـيين من رئاسة الوزراء وليس من المجلس الرئاسي”.

وأوضح أن “لجنة الخارجية قد وجهت مذكرة قانونية إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة توضح الملابسات القانونية للأمر وتطلب من الأمين العام رفض قرار التعيين”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج أصدر، في سبتمبر الماضي، قرارا بتعيين السني مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأكد السني خلال لقائه غوتيريش أمس لتقديم أوراق اعتماده وبحسب وسائل إعلام محلية، على “أهمية التعاون بين ليبيا والأمم المتحدة للخروج من الأزمة الراهنة”.