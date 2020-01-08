4 طلبات أميركية بخصوص ليبيا سمعها سلامة.. ما هي؟

218TV|خاص

أفصح الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عما بدت طلبات عاجلة تريدها واشنطن في تعليقها على الصراع العسكري في ليبيا، إذ نشر الحساب خبرا للقاء جمع المبعوثة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة الدبلوماسية كرافت كيلي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة في نيويورك، وهو لقاء يأتي في وقت تتسارع فيه الجهود الدولية بشأن ليبيا.

وبحسب تغريدة السفارة الأميركية على تويتر، فإن كيلي أبلغت سلامة بأن بلادها تدعم ما أسمته وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا، وبدء عملية سلام، كما طالبت كرافت بوقف ما أسمته “التدخل الخارجي السام” في ليبيا، إضافة إلى تأكيد الدبلوماسية الأميركية للمبعوث الأممي على ضرورة الالتزام التام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ سنوات، وكذلك طالبت السفيرة الأميركية ب”وقف الأعمال العدائية” في ليبيا.

وتؤكد الولايات المتحدة الأميركية منذ أشهر عدة بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا، وأن الحل العسكري قد يورد ليبيا في صراع دموي مفتوح، وهو ذات الموقف الذي تعبر عنه علنا دول أوروبية، إضافة إلى موقف سلامة نفسه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية