وزير الخارجية الفرنسي يحل بتونس لتباحث الملف الليبي

يحل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، بتونس في زيارة رسمية بيومين، وفق ما أعلنه السفير الفرنسي بتونس أوليفي بوافر دارفور في تصريح إعلامي.

وسيلتقي وزير الخارجية الفرنسي بالرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.

وتتمحور زيارة الوزير الفرنسي إلى تونس حول تطورات الأوضاع في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة التاسعة لجان إيف لودريان إلى تونس كوزير في حكومة ايمانويل ماكرون والسابعة له كوزير للخارجية الفرنسية.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن يحل وزير الخارجية الإيطالي دي مايو خلال الساعات القليلة المقبلة بتونس، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية “اكي”.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أن دي مايو سيحضر الأربعاء أشغال القمة المصغرة التي تحتضنها القاهرة حول ليبيا، ثم سيتوجه إلى الجزائر وتونس.