«آكي»: السراج يصل إلى بروكسل اليوم

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل إنه ينتظر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في العاصمة البلجيكية بروكسل، واصفا الأوضاع في ليبيا بـ«الخطيرة للغاية»، ولم يحدد بوريل موعدا للزيارة، إلا أنه من المنتظر أن يصل اليوم الأربعاء في الساعة الثانية والنصف عصرا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن مصادر برلمانية أن رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي ديفيد ساسولي سيستقبل السراج، رفقة وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وكان المسؤول الأوروبي بوريل تحدث على هامش اجتماع هيئة المفوضين لمناقشة الأزمات في ليبيا وإيران والعراق، عن لقائه السراج «وزعماء ليبيين آخرين في بروكسل أو روما لتحليل الوضع معهم».

ورجحت وكالة «آكي» أن يجتمع السراج، مع كل من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الذين وجهوا نفس الدعوة لقائد الجيش المشير خليفة حفتر.

يذكر أن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو ذكر أن وفد الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريل، الذي تأجلت زيارته المعلنة إلى ليبيا، «يمكنه أن يقابل السراج وحفتر، حتى لو كان في مكان آخر».

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والإثنين الماضي، أعلنت «خارجية الوفاق» تأجيل زيارة الوفد الأوروبي المكون من الممثل السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى حين إشعار آخر «نظرا للظروف الراهنة».

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