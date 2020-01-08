المسماري: السيطرة على سرت ستمنع الغزاة الأتراك من استخدام قاعدة القرضابية والميناء ضد الليبيين

ليبيا – قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري إن سيطرة الجيش على مدينة سرت يحرم الميليشيات من التواجد بالقرب من منطقة الهلال النفطي وإبعاد شبح أي محاولات لاجتياح الميليشيات المسلحة للمنشآت النفطية.

المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء أوضح أن سرت خط دفاع أول لمدينة مصراتة، مبيناً أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل إيجابي سواء في نقل الإمدادات أو سرعة التعامل مع أي تهديدات.

وكشف عن تخطيط القوات المسلحة منذ فترة للقيام بالعملية التي كانت تحت الرصد وتم تأجيلها دخولها عدة مرات لأسباب إنسانية، موضحاً أنه بعد اكتشاف تحرك مشبوه وتجمع للميليشيات تحركت قواتنا للقيام بضربة استباقية لمنع أي محاولات للهجوم على المنشآت النفطية.

كما لفت إلى أن السيطرة على سرت ستمنع الغزاة الأتراك من استخدام قاعدة سرت الجوية والميناء أو القيام بأي مناورة على الأراضي الليبية، فضلاً عن حرمان تركيا من الاستفادة بأرض واسعة لإنزال قطاعات من وحداتها، مضيفاً “لم يتبق للأتراك سوى ميناء ومطار مصراتة وطرابلس”.

وقال المسماري إن قوات الجيش يمكنها الاستفادة من قاعدة القرضابية والقيام بعملية استطلاع في جنوب أو غرب ليبيا وتعتبر القرضابية قاعدة ربط بين شرق وغرب وجنوب البلاد.

المتحدث باسم القيادة العامة أوضح أن الحرب الشاملة التي يخوضها الجيش الوطني ضد الإرهاب حرب تطهير البلاد ، مشيراً إلى أن مدينة سرت عانت من الإرهاب والجريمة منذ 2011 لكنها استعادت قوتها بعملية عسكرية خاطفة خطط لها بشكل دقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية