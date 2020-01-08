البعثة الأممية تبحث سبل إنشاء لجنة خبراء لتوحيد السياسات والمؤسسات المالية في ليبيا

ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً في تونس خلال اليومين الماضيين شارك فيه 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الخبراء الليبيون اتفقوا وفقاً للبعثه الاممية على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع وأن ذلك له تأثير متزايد الضرر على الحياة اليومية لليبيين.

وتم الاتفاق على أن أية تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية فضلاً عن المؤسسات.

وناقش المشاركون في الاجتماع مقترحاً بإنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية حيث تم إعداد هذا المقترح بدايةً في إطار التهيئة للملتقى الوطني ويجري تقديمه الآن ضمن مسار برلين.

كما طرح المشاركون آراءهم بشأن الاختصاصات المحتملة للجنة الخبراء الاقتصادية الليبية بما في ذلك الأفكار حول ولايتها وهيكلها والغرض منها.

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